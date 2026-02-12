Где в Азербайджане выпало больше всего снега и дождя?

Вечером 11-го числа осадки в Азербайджане прекратились, и погодные условия стабилизировались.

Как сообщает 1news.az, об этом свидетельствуют данные Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 11:00 12 февраля.

Количество выпавших осадков в Нефтчале составило 14 мм, в Бейлягане - 5 мм, в Лянкяране - 4 мм, в Мингячевире, Евлахе, Кюрдамире, Балакене и Загатале - 3 мм, в Гёйчае - 2 мм. В Ордубаде, Садараке, Нахчыване, Шаруре, Нафталане, Огузе, Зардабе, Сабирабаде, а также в некоторых частях Абшеронского полуострова выпало до 1 мм осадков.

Высота снежного покрова достигла: в Шахбузе - 49 см, в Кяльбаджаре - 40 см, в Лачыне и Губадлы - 33 см, в Гахе (Сарыбаш) - 29 см, в Билясуваре - 23 см, в Дашкесане - 19 см, в Шуше - 15 см, в Гядабее -14 см, в Джалилабаде и Ярдымлы - 10 см, в Ханкенди - 7 см, в Астаре и Агдаме - 6 см, в Ходжалы и Губе - 5 см, в Имишли и Шеки (Кишчай) - 4 см, в Лерике - 3 см, в Физули - 2 см, в Габале, Гобустане и Халтане - 1 см.

В Нахчыване, Дашкесане, Гядабее, Шамкире, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Габале, Шамахе, Гобустане, Губе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 метров.