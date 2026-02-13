Риттер: Продление мандата миссии ЕС в Армении не обсуждается

Обсуждения по продлению мандата наблюдательной миссии ЕС в Армении (EUMA) не ведутся, заявил глава миссии Маркус Риттер.

«Власти Армении хотят, чтобы гражданская миссия наблюдателей Евросоюза (EUMA) продолжила работу до подписания и ратификации мирного договора (с Азербайджаном). Однако, обсуждений о продлении мандата миссии нет», - сказал журналистам глава EUMA Маркус Риттер, завершающий свою миссию в Армении. Его слова приводит радио "Азатутюн".

Срок действующего мандата EUMA завершается в феврале следующего года.

Гражданская миссия ЕС в Армении (EUMA) запущена с 20 февраля 2023 года в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP) с двухлетним мандатом. 30 января 2025 года мандат миссии был продлен еще на два года.

EUMA осуществляет патрулирование с 6 оперативных баз в Капане, Горисе, Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни и Иджеване.

Источник: Новости-Армения