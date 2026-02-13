В Сенате Мексики состоялось открытие выставки, посвященной WUF13 - ФОТО

Делегация Милли Меджлиса в рамках делового визита в Мексику встретилась с председателем Сената этой страны Лаурой Итцель Кастильо Хуарес.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече было отмечено, что парламентская дипломатия играет важную роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами, дополнении политического диалога и открытии новых возможностей сотрудничества.

В рамках визита в Сенате Мексики состоялось открытие выставки под названием «Ичеришехер: городское наследие» в связи с проведением в нашей стране WUF13.