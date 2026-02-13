НАНА исключит Рамиза Мехтиева из действительных членов

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) неоднократно заявляли о твёрдой позиции по вопросу исключения Рамиза Мехтиева из числа действительных членов Академии.

«Ещё раз подчёркиваем: Рамиз Мехтиев, обвиняемый Службой государственной безопасности в государственной измене и попытке насильственного захвата власти, не может оставаться членом Национальной академии наук Азербайджана», — говорится в сообщении.

Соответствующая информация распространена пресс-службой НАНА.

В заявлении отмечается, что Национальная академия наук рассмотрит вопрос о его действительном членстве и примет решение об исключении. О результатах будет сообщено общественности дополнительно.

Коллектив Академии решительно осуждает произошедшие преступные действия и считает их непростительными.

Напомним, рассмотрено ходатайство следственного органа о продлении срока меры пресечения, избранной по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении бывшего руководителя Администрации Президента Рамиза Мехтиева. В Сабаильском районном суде города Баку срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении Рамиза Энвер оглу Мехтиева, был продлён на 4 месяца. Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) УК АР.

Отметим, в 1995–2019 годах Р.Мехтиев занимал должность руководителя Администрации Президента.