Вынесен приговор бывшему мужу сотрудницы TƏBİB, нанёсшему ей 11 ножевых ранений

Состоялся судебный процесс по уголовному делу Турала Ганбаева, обвиняемого в покушении на убийство своей бывшей супруги путём нанесения ножевых ранений.

Как сообщает АПА, на заседании в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эннаги Мамедли был зачитан приговор.

Решением суда обвиняемый Турал Ганбаев приговорён к 14 годам лишения свободы.

Напомним, инцидент произошёл в октябре прошлого года в городе Ширван. В ходе ссоры на почве семейно-бытового конфликта обвиняемый Турал Ганбаев нанёс своей бывшей супруге Ламие Ганбаевой 11 ножевых ранений, после чего попытался покончить с собой, выпив уксусную кислоту.

Отметим, что Ламия Ганбаева является сотрудницей отдела по связям с общественностью публичного юридического лица «Ширванская центральная городская больница».

Т.Ганбаеву было предъявлено обвинение по статьям 29, 120.2.4 Уголовного кодекса (покушение на убийство, совершённое с особой жестокостью или общеопасным способом).