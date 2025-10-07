Бывший муж сотрудницы TƏBİB нанёс ей 11 ножевых ранений - ВИДЕО

Бывший муж сотрудницы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ламии Ганбаевой нанес ей 11 ножевых ранений - нападение произошло на глазах у детей.

Об этом сказал журналистам дядя пострадавшей Вугар Агаев, передает Qafqazinfo.

По его словам, супруги официально развелись неделю назад.

«Сегодня, когда Ламия возвращалась с работы, с ней были мать и двое детей. Когда они поднялись к дому, Турал (бывший муж) перехватил их у лифта, потому что знал, что у дверей квартиры установлены камеры наблюдения. Сначала он нанес 11 ножевых ранений, затем стал бить её головой о стену. Когда попытался перерезать ей горло, девушка увернулась, и лезвие рассекло ей область рта. Всё произошло на глазах у детей», - рассказал В.Агаев.

