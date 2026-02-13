ARB попал под жесткие санкции: эфир телеканала будет временно приостановлен

13 февраля состоялось онлайн-заседание Аудиовизуального совета, на котором обсуждался факт нарушения закона «О рекламе» в эфире телеканала ARB.

Об этом 1news.az сообщает Совет.

Отмечается, что 8 февраля в 13:38 в эфире канала был показан рекламный ролик, в котором информация о скидках и условиях оплаты была представлена неясно и некорректно. По этому факту были проведены проверки, и установлено нарушение требований статьи 7 закона «О рекламе».

«В частности, информация в рекламе о цене товара, скидках, условиях приобретения и оплаты была искажена и не соответствовала действительности, что делает её недостоверной в соответствии с пунктом 7.1.4 закона. Согласно статье 7.2, недостоверная реклама недопустима.

Учитывая, что с начала года подобные нарушения повторялись в эфире телеканала и на ARB направлялись соответствующие уведомления, члены Аудиовизуального совета приняли решение о применении жёсткой санкции: эфир канала будет временно приостановлен с 08:00 24 февраля на 24 часа», — говорится в сообщении.