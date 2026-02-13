Дорожная полиция обратилась к водителям - ВИДЕО

Соблюдение правил дорожного движения имеет важное значение для безопасности участников движения, а также для бесперебойного потока транспортных средств.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП). Наблюдения показывают, что, особенно на дорогах столицы, часто встречаются случаи остановки водителями транспортных средств в неположенных местах, в том числе во второй полосе движения. Такое безответственное поведение создает искусственные заторы на участках дорог, снижает интенсивность движения, замедляет транспортный поток и, как следствие, приводит к возникновению пробок.

Главное управление государственной дорожной полиции, вновь обращаясь к водителям, заявляет, что остановка и стоянка транспортных средств должны осуществляться только в разрешенных местах. Не будем забывать, что безопасность дорожного движения - это ответственность каждого из нас.