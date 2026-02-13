 В Баку пресечена деятельность пожароопасного производства - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Баку пресечена деятельность пожароопасного производства - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:05 - Сегодня
В Баку пресечена деятельность пожароопасного производства - ФОТО - ВИДЕО

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в мебельном цехе по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Закира Юсифова, 42, было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, создающих прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на информацию Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В частности:

объект не обеспечен пожарным водоемом и установкой автоматической пожарной сигнализации;

электрохозяйство смонтировано не в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», в том числе участки соединений и оконцеваний кабелей и проводов не закреплены специальными зажимами или путем сварки во избежание возникновения переходного сопротивления, способного привести к пожару;

на объекте используются отопительные печи, не соответствующие стандартам;

объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями;

объект не обеспечен вентиляционной установкой;

используются баллоны со сжатым и сжиженным газом пропан;

некоторые части потолка объекта облицованы горючими материалами, а деревянные конструкции не пропитаны огнезащитным составом;

территория объекта не обеспечена ночным освещением и не очищена от горючих отходов;

приказом не установлен противопожарный режим для обеспечения пожарной безопасности;

деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что в результате продолжения эксплуатации объекта возникший там в любой момент пожар может в короткие сроки расшириться и сделать трагедию неизбежной. Учитывая изложенное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности мебельного цеха, расположенного по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Закира Юсифова, 42, и один экземпляр решения был вручен представителю объекта.

