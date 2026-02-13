В Баку пресечена деятельность пожароопасного производства - ФОТО - ВИДЕО
В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в мебельном цехе по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Закира Юсифова, 42, было установлено наличие многочисленных недостатков в области пожарной безопасности, создающих прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на информацию Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В частности:
объект не обеспечен пожарным водоемом и установкой автоматической пожарной сигнализации;
электрохозяйство смонтировано не в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок», в том числе участки соединений и оконцеваний кабелей и проводов не закреплены специальными зажимами или путем сварки во избежание возникновения переходного сопротивления, способного привести к пожару;
на объекте используются отопительные печи, не соответствующие стандартам;
объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения, в том числе огнетушителями;
объект не обеспечен вентиляционной установкой;
используются баллоны со сжатым и сжиженным газом пропан;
некоторые части потолка объекта облицованы горючими материалами, а деревянные конструкции не пропитаны огнезащитным составом;
территория объекта не обеспечена ночным освещением и не очищена от горючих отходов;
приказом не установлен противопожарный режим для обеспечения пожарной безопасности;
деятельность объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.
Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что в результате продолжения эксплуатации объекта возникший там в любой момент пожар может в короткие сроки расшириться и сделать трагедию неизбежной. Учитывая изложенное, в связи с выявлением фактов грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности было принято решение о приостановлении деятельности мебельного цеха, расположенного по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Закира Юсифова, 42, и один экземпляр решения был вручен представителю объекта.