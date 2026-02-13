Посол Украины поблагодарил Азербайджан за поддержку и поставку генераторов

Посол Украины в Баку Юрий Гусев поблагодарил Азербайджан за предоставленную Киеву гуманитарную помощь.

Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х".

"Вместе с киевской областной государственной администрацией Миколой Калашником и послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым мы курировали передачу генераторов из Азербайджана в Ирпень, укрепляя устойчивость водоснабжения сообщества. Благодарим Азербайджан за его непоколебимую поддержку Украины", - написал Гусев.