ММ принял поправки в Трудовой кодекс

Милли Меджлис принял в окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс о пересмотре минимального размера оплаты труда в Азербайджане не реже одного раза в год.

Как сообщает Report, предложенные изменения в ТК были обсуждены на сегодняшнем пленарном заседании весенней сессии Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Отмечается, что регулирование минимальной заработной платы, обеспечивающей минимальный уровень жизни работников и являющейся сегодня одним из инструментов социальной политики во всем мире, относится к вопросам, которые решаются и находятся в центре внимания многих международных организаций, в особенности Международной организации труда.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.