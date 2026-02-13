В Азербайджане частные медучреждения смогут оказывать онкологическую помощь

Онкологическая помощь будет оказываться не только специализированными государственными медицинскими учреждениями, но и частными медицинскими учреждениями, получившими лицензию в соответствии с Законом «О лицензиях и разрешениях» (в соответствии с приложением к лицензии).

Как сообщает AПA, это отражено в предлагаемом изменении в закон «Об онкологической помощи», вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В настоящее время в соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об онкологической помощи» онкологическая помощь оказывается только специализированными государственными учреждениями, предназначенными для предоставления онкологических услуг. В этой связи медицинская помощь онкологическим пациентам, являющимся гражданами Азербайджанской Республики, осуществляется в государственных медицинских учреждениях за счёт средств государственного бюджета. Кроме того, государство обеспечивает создание специализированных государственных медицинских учреждений и онкологических структур, осуществляющих диспансеризацию, обследование, лечение и реабилитацию онкологических больных, а также укрепление их материально-технической базы.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.