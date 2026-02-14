Противоречия между Западом и Китаем в будущем сохранятся, считает Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что фундаментальные противоречия, существующие между странами Запада и Китаем, в обозримом будущем сохранятся.

По его словам, перед США стоит много «долгосрочных вызовов», которые «будут вызывать напряженность» в отношениях Вашингтона с Пекином. «Это касается не только Соединенных Штатов, но и всего Запада в целом», - отметил Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Никто не питает иллюзий <...>. Между Западом и Китаем существуют некоторые фундаментальные противоречия, которые по разным причинам будут сохраняться в обозримом будущем. И это некоторые из тех вопросов, над которыми мы надеемся работать вместе с вами», - сказал он, обращаясь к многочисленным западным политикам, сидящим в зале.

Источник: ТАСС