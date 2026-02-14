Трамп готов встретиться с Хаменеи, утверждает Рубио

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Я уверен, если завтра аятолла [Хаменеи] скажет, что хочет встретиться с президентом, президент согласится. Не потому что он согласен с аятоллой, а потому что считает это способом решать проблемы в мире и не считает встречу с кем-то уступкой», - сказал он в интервью агентству Bloomberg на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: ТАСС