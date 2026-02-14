В вопросе TRIPP Армения руководствует исключительно своими интересами

Проект TRIPP не направлена против какой-либо страны, заявил министр экономики Армении Геворг Папоян на брифинге в субботу.

«Это не против России, это в интересах Армении. Если Россия может сделать эти инвестиции, а российская сторона может обслуживать эту систему, чтобы эти грузы проходили через Армению, и мы получали от этого политические, экономические выгоды и выгоды в сфере безопасности, то у нас нет проблем», — сказал он.

По словам Папояна, Армения в любом случае будет отдавать приоритет собственным интересам.

«Когда на карту будут поставлены интересы Армении и США, мы будем защищать интересы Армении, интересы Армении и России, Армении и ЕС, Армении и Китая, Армении и Ирана… Мы уважаем всех, но в любом случае, когда на карту поставлены интересы Армении и любого друга, партнера или стратегического союзника, мы будем считать наши интересы приоритетными», — подчеркнул Папоян.

Министр также подчеркнул экономическое значение проекта для Армении.

«Для нас очень важно, чтобы груз прибывал, поступал из Азербайджана в Армению, затем снова в Азербайджан, затем снова в Армению, а затем направлялся в Турцию. Этого требуют интересы Республики Армения. Поэтому, если нам нужно вести переговоры с той или иной страной, мы должны стараться это делать», — подчеркнул Папоян.

Источник: Арменпресс