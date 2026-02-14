Президент Ильхам Алиев: Связность и коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе

Мы живём в условиях мира всего лишь шесть месяцев. Поверьте, это очень хорошее и особенное чувство, которое разделяет все население Азербайджана. Уверен, что народ Армении думает так же.

Об этом Президент Ильхам Алиев заявил в Мюнхене во время панельной дискуссии на тему «Политика открытых коридоров? Углубление Транскаспийского сотрудничества».

По словам главы государства, связность и коридоры создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, благодаря чему Азербайджан, Грузия и Армения смогут, в конце концов, начать трехстороннее сотрудничество друг с другом.

Источник: АЗЕРТАДЖ