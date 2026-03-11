Глава Суверенного переходного совета Судана выразил солидарность с Азербайджаном

Председатель Суверенного переходного совета Республики Судан Абдель Фаттах аль-Бурхан Абдельрахман аль-Бурхан направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Текст послания опубликован на официальном сайте главы азербайджанского государства.

«Мы с обеспокоенностью следили за сообщениями о нанесении ударов по территории Азербайджана беспилотными летательными аппаратами с территории Ирана и последовавшем за этим нарушении вашего воздушного пространства. Это является открытым нарушением принципов международного права и правил уважения суверенитета государств.

От имени руководства, правительства и народа Республики Судан выражаем нашу полную солидарность с братской Азербайджанской Республикой и заявляем о поддержке всех законных шагов, предпринимаемых вами для защиты суверенитета, безопасности и стабильности вашей страны.

Молим Всевышнего Аллаха защитить Азербайджанскую Республику, даровать ей безопасность и стабильность», - говорится в послании Суверенного переходного совета Судана.