В Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II.

Ему запрещено покидать страну. Об этом сообщил адвокат предстоятеля Армянской апостольской церкви Ара Зограбян.

Католикоса всех армян обвиняют в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим главой Масиацотнской епархии Арманом Сарояном, которого ранее лишили сана, сообщил господин Зограбян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Адвокат назвал запрет на выезд из Армении «попыткой сорвать предстоящее собрание епископов Армянской церкви в Австрии».

Источник: Коммерсантъ