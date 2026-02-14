Хикмет Гаджиев: Глава нашего государства постоянно проявляет заботу и внимание к телевизионным каналам

Бакинский телевизионный центр, начавший свою деятельность 14 февраля 1956 года, за короткое время превратился в мощное средство просвещения и информирования, сыграв важную роль в общественной, политической и культурной жизни азербайджанского народа.

Об этом написал помощник президента Азербайджана - заведующий Отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в соцсети Х по случаю 70-летия со дня создания Азербайджанского телевидения.

"Глава нашего государства постоянно проявляет заботу и внимание к телевизионным каналам. За каждым успешным эфиром наших телеканалов, постоянно обновляющихся по содержанию и формату, стоит большой труд и самоотверженная работа журналистов, ведущих, режиссеров, операторов и всего творческого коллектива. По случаю этого знаменательного дня от всей души поздравляю всех работников телевидения, желаю новых творческих успехов. Пусть ваши эфиры всегда будут светлыми!", - говорится в публикации.

Источник: Report