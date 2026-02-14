В жилом доме на проспекте Бабека в Баку произошёл пожар - ВИДЕО

В жилом доме на проспекте Бабека в Хатаинском районе столицы произошёл пожар.

Как сообщает 1news.az, об этом информировало Министерство по чрезвычайным ситуациям.

На место были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание в электрических счётчиках, установленных в лестничной клетке на шестом этаже девятиэтажного здания, было ликвидировано в короткие сроки без распространения огня на квартиры.

В результате пожара сгорели 10 электрических счётчиков с защитными автоматами.