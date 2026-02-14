Рубио указал на снижение роли ООН в мире

ООН обладает огромным потенциалом, но она не имеет ответов на многие насущные вопросы, заявил госсекретарь США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности.

«ООН по-прежнему обладает огромным потенциалом быть инструментом добра в мире, но мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня по самым насущным вопросам у нее нет ответов, и она практически не играет никакой роли», - сказал Рубио, отметив, что ООН не смогла урегулировать конфликты в секторе Газа и в Украине.

«Потребовалось американское лидерство в партнерстве со многими странами, присутствующими здесь сегодня, чтобы хотя бы свести обе стороны [Россию и Украину] за стол переговоров», - отметил Рубио.

Источник: ТАСС