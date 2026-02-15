Глава евродипломатии: Идея создания евроармии не имеет смысла

Глава евродипломатии Кая Каллас считает невозможным и нецелесообразным создание армии Евросоюза, она призвала сосредоточиться на НАТО.

Об этом она заявила на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

"Каждая страна ЕС имеет свою армию и 23 из них являются одновременно членами НАТО. Силы НАТО состоят из этих армий, не существует никаких других сил НАТО. Теперь, если мы ведем разговор о "европейской армии", я спрошу, означает ли это, что, например, Германия должна создать еще одну отдельную армию в дополнение к той армии, которая действует в рамках НАТО. Это не имеет никакого смысла. Мы уже видим, что введение всеобщей воинской повинности в Германии - это непросто", - сказала она.

"Если же одна и та же армия будет одновременно входить в силы Евросоюза и силы НАТО, тогда в случае кризиса возникает проблема командной цепи. Кто отдает приказы кому, кто должен руководить армией, - такой хаос в условиях военного кризиса станет чрезвычайно опасным", - сказала она.

Поэтому Каллас призвала не "тратить время на обсуждение европейской армии, а обсуждать усиление реальных военных возможностей европейских стран" и повышение роли Европы в рамках НАТО.