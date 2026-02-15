Сирийская армия установила контроль над американской военной базой Эш-Шадади в сирийской провинции Хасеке, которая расположена поблизости от нефтяного месторождения Эль-Джебса.

Об этом сообщили агентству SANA в Минобороны переходного правительства арабской республики.

Согласно заявлению, операция была проведена "после согласования с американской стороной".

В апреле прошлого года США начали постепенный вывод военнослужащих и боевой техники с базы в городе Эш-Шаддади, который находился под контролем курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). В конце января президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди достигли соглашения, согласно которому бойцы курдских формирований вольются в состав правительственных сил, а институты самоуправления, созданные курдами на северо-востоке Сирии, станут частью сирийских госструктур.