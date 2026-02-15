 Названы самая холодная и самая жаркая точки на Земле | 1news.az | Новости
Названы самая холодная и самая жаркая точки на Земле

First News Media14:44 - Сегодня
Названы самая холодная и самая жаркая точки на Земле

Российская антарктическая станция «Восток» за прошедшие сутки зарегистрировала самую низкую температуру воздуха на планете — −55,8°C, сообщили в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, именно «Восток» стал абсолютным лидером по холоду за сутки. При этом еще две позиции в мировом топ-3 самых морозных мест заняли российские территории.

В чукотском селе Илирней столбики термометров опускались до −52°C, а в якутском Оймяконе зафиксировано −48,9°C.

Самым жарким местом на планете за тот же период стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до +42°C. С аналогичным показателем в тройку лидеров по жаре вошел город Бейра в Мозамбике. В аэропорту столицы Нигера — Ниамея — температура достигла +40,7°C.

