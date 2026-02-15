Президент Ильхам Алиев в Белграде посетил памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу - ФОТО

15 февраля находящийся с официальным визитом в Республике Сербия Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятники Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу в парке Ташмайдан в Белграде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил венки к памятникам.