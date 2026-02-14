Ильхам Алиев: «Подписание официального мирного соглашения зависит от того, когда будет изменена конституция Армении» - ВИДЕО

Я надеюсь, что мы подпишем мирное соглашение в этом году. Я уже говорил об этом неоднократно, отмечая, что сам факт парафирования мирного соглашения в Белом доме в присутствии Соединенных Штатов, плюс совместная декларация, которая была подписана Премьер-министром Армении и мной, а также Президентом Трампом в качестве свидетеля, всего этого достаточно, чтобы сказать, что мир уже достигнут.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе панельной дискуссии "Политика открытых коридоров? Углубление транскаспийского сотрудничества" в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Он отметил, что с августа прошлого года по настоящее время наблюдается абсолютно новая ситуация на границе: отсутствуют перестрелки, нет жертв, нет раненых, нет проблем.

"Более того, мы приступили к практическому сотрудничеству с Арменией. Мы сняли все ограничения на транспортировку грузов через территорию Азербайджана.

И мы благодарны нашим грузинским друзьям за то, что они обеспечивают крайне важный транзит поступающих в Азербайджан грузов через Грузию. Мы также начали поставки нефтепродуктов в Армению – товара для них критически важного. И тем самым фактически запустили взаимную торговлю", - сказал глава государства.

Азербайджанский лидер заявил, что, таким образом, с точки зрения подписания официального мирного соглашения, все зависит от того, когда будет изменена конституция Армении, чтобы исключить территориальные претензии к Азербайджану, которые существуют там на протяжении трех десятилетий.

"И на следующий день, после того как это будет сделано, мирное соглашение будет официально подписано", - указал он.

Президент Ильхам Алиев заявил, что Маршрут Трампа для международного мира и процветания также сыграет важную роль в создании новых транспортных связей.

"Как я уже отметил, транспортный маршрут из Китая, Центральной Азии, через Каспийское море, Азербайджан, Армению, Азербайджан (эксклав Нахчыван), Турцию и далее в Европу создаст совершенно новую ситуацию. Это будет выгодно для всех стран. Все страны на этом маршруте будут более интегрированы в политическом и экономическом плане, и это станет еще одним вкладом в долгосрочный и вечный мир между Азербайджаном и Арменией, потому что мира можно достичь, когда действительно идет мирный процесс. Подписание документа важно. Это основа. Но не менее важно то, что вы делаете после этого", - сказал глава государства.

Он отметил, что время от последнего кровопролитного столкновения между Азербайджаном и Арменией до саммита в Вашингтоне составило менее двух лет.

"Я думаю, что это рекордный показатель для всех конфликтов, особенно для конфликтов, которые длились три десятилетия. Таким образом, обе стороны продемонстрировали сильную политическую волю для того, чтобы положить конец этой конфронтации и открыть новую главу мира.

Мы живем в мире всего шесть месяцев, и, поверьте мне, это очень особенное, очень хорошее чувство, которое разделяет все население Азербайджана, и я уверен, что и население Армении. Проекты по обеспечению связности и коридоры еще больше объединят нас, сделают нас взаимозависимыми, создадут совершенно новую ситуацию на Южном Кавказе, где Азербайджан, Грузия и Армения смогут наконец начать взаимодействие на трехсторонней основе", - заключил Президент.