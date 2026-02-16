В многоэтажке в Хатаинском районе Баку произошел пожар: жителей эвакуировали - ВИДЕО

В многоэтажном жилом здании, расположенном на улице Мухаммеда Хади в Хатаинском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству сил МЧС возгорание, возникшее на кухне квартиры, расположенной на восьмом этаже шестнадцатиэтажного жилого дома, было потушено в кратчайшие сроки. Распространение огня на остальную часть квартиры удалось предотвратить.

В результате инцидента в трехкомнатной квартире общей площадью 128 кв.м на кухне сгорели 3 погонных метра кухонной мебели и бытовые предметы.

В рамках мер безопасности жильцы здания были эвакуированы.

Большая часть жилища и соседние помещения были защищены от огня.