Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил готовность участвовать в работе Совета мира по Газе, инициированного американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом он сказал на встрече с государственным секретарем союзного государства Сергеем Глазьевым в Минске, передает Белта.

"Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом совете. Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем", - сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь традиционно транслирует мирную повестку и всегда выступает за мирное урегулирование конфликтов, в том числе, российско-украинского.