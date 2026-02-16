 Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями | 1news.az | Новости
Зеленский: Путина нельзя остановить поцелуями

First News Media15:00 - Сегодня
Президент Владимир Зеленский заявил, что «уступки агрессору станут повторением исторических ошибок».

Он также призвал к полным санкциям против российской энергетики, в том числе атомной отрасли, передают украинские СМИ.

Зеленский подчеркнул, что позволять агрессору «что-то забрать» является большой ошибкой, которая, по его словам, повторялась с 2014 года и ранее — во время агрессии против Грузии и Чечни. Он отметил, что не хочет быть президентом, который повторит ошибки предшественников или других мировых лидеров, позволивших России заходить на их территорию.

Зеленский заявил, что Владимира Путина «нельзя остановить поцелуями или цветами» и призвал не пытаться его умиротворять. По словам Зеленского, Россия сейчас теряет 30–35 тысяч военных ежемесячно, и если агрессию не остановить, через несколько лет Кремль сможет восстановить армию.

