 Более 200 000 каналов и групп заблокированы в Telegram за сутки | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Более 200 000 каналов и групп заблокированы в Telegram за сутки

Феликс Вишневецкий15:25 - Сегодня
Более 200 000 каналов и групп заблокированы в Telegram за сутки

Telegram за один день заблокировал более 200 000 групп и каналов, что является максимальным показатель с конца января.

Такие данные следуют из опубликованной на официальном сайте статистики мессенджера.

Отмечается, что по итогам 15 февраля было заблокировано 235 282 группы и канала - это самый высокий показатель с 23 января, когда ограничения затронули 300 840 сообществ.

В Telegram подчеркивают, что система модерации с 2015 г. основывается на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с применением машинного обучения – отмечается, начале 2024 г. инструменты были дополнены решениями на базе искусственного интеллекта.

Читайте по теме:

В России ограничивается работа Telegram

Павел Дуров высказался об ограничении работы Telegram в России, которую сравнил с Ираном

Поделиться:
323

Актуально

Мнение

Стратегическое партнерство на высоте: Баку и Белград формируют новую архитектуру ...

Мнение

Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к ...

Общество

AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается туман

В мире

В Турции произошел обвал на шахте, под завалами оказались трое рабочих - ОБНОВЛЕНО

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ

В Армении опровергли сообщения о планах передачи «Электросетей» Турции

Иран проводит учения на фоне напряженности в регионе

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

СМИ: Мирные переговоры по Украине зашли в тупик

Ради предотвращения раскола: в Кыргызстане уволен глава нацбезопасности

В переписках Эпштейна нашли упоминание «бойфренда» Макрона

В Египте найдены уникальные наскальные рисунки возрастом 10 тысяч лет

Последние новости

Принято решение в отношении Али Керимли и Мамеда Ибрагима

Сегодня, 18:00

В Турции произошел обвал на шахте, под завалами оказались трое рабочих - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:48

На бакинском рынке обнаружили гнилую рыбу и партию индейки без документов - ФОТО

Сегодня, 17:35

Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза РФ

Сегодня, 17:11

В Армении опровергли сообщения о планах передачи «Электросетей» Турции

Сегодня, 17:09

В эти дни в Баку усилится ветер

Сегодня, 17:07

Орбан обвинил Украину в финансировании оппозиции в Венгрии

Сегодня, 17:03

Рауф Агамирзаев: «Мир между Азербайджаном и Арменией открывает путь к формированию устойчивой транспортной сети региона»

Сегодня, 17:01

В Баку приостановлена деятельность известного ресторана - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

Сын Али Ахмедова назначен на высокую должность - ФОТО

Сегодня, 16:45

На Йеникендском водохранилище усилен экологический контроль - ВИДЕО

Сегодня, 16:40

Центр аналитической экспертизы проводит тщательную проверку в «Medi Hall» - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:27

В Ватикане будет создано представительство УМК

Сегодня, 16:22

Премьер Чехии планирует посетить Баку в апреле

Сегодня, 16:13

Иран проводит учения на фоне напряженности в регионе

Сегодня, 16:05

Дело Католикоса: право, власть и пределы сакрального авторитета в современной Армении

Сегодня, 16:00

На «Шамахинке» реорганизуется движение транспорта - ВИДЕО

Сегодня, 15:55

Беременность без женщины: Европа официально отвергла биологию - жесткая оценка Турала Гянджали

Сегодня, 15:37

Азербайджан в январе экспортировал в Армению продукцию на $2,4 млн

Сегодня, 15:33

AZAL запускает регулярные рейсы в Шымкент

Сегодня, 15:28
Все новости
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта,10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36