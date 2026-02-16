Более 200 000 каналов и групп заблокированы в Telegram за сутки

Telegram за один день заблокировал более 200 000 групп и каналов, что является максимальным показатель с конца января.

Такие данные следуют из опубликованной на официальном сайте статистики мессенджера.

Отмечается, что по итогам 15 февраля было заблокировано 235 282 группы и канала - это самый высокий показатель с 23 января, когда ограничения затронули 300 840 сообществ.

В Telegram подчеркивают, что система модерации с 2015 г. основывается на жалобах пользователей и проактивном мониторинге с применением машинного обучения – отмечается, начале 2024 г. инструменты были дополнены решениями на базе искусственного интеллекта.

