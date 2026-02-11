Павел Дуров высказался об ограничении работы Telegram в России, которую сравнил с Ираном

10 февраля стало известно о том, что власти РФ приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram на территории России.

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал эту информацию на своем официальном Telegram-канале, где отметил следующее: «Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь вынудить граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

П.Дуров подчеркивает, что 8 лет назад Иран предпринял аналогичную попытку и потерпел неудачу: «Под надуманными предлогами власти заблокировали Telegram, рассчитывая перевести пользователей на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему пользуются Telegram, обходя цензурные ограничения, и отдают ему предпочтение перед приложениями, находящимися под наблюдением».

Также Павел Дуров заявил, что «ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением», подчеркнув, что «Telegram выступает за свободу слова и защиту частной жизни - независимо от оказываемого давления».

