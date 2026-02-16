Иран проводит учения на фоне напряженности в регионе

Военные Ирана начали учения "Умный контроль над Ормузским проливом" на фоне напряженности на Ближнем Востоке и наращивания США военного присутствия в регионе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

"Стартовали учения военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Умный контроль над Ормузским проливом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на учениях будет проведена проверка готовности подразделений КСИР, отработаны сценарии военных действий КСИР в противодействии угрозам безопасности в районе Ормузского пролива, а также вопросы "быстрого решительного и всестороннего реагирования" иранских военных.

Американский президент Дональд Трамп ранее сообщил, что вторая авианосная группа ВМС США вскоре отправится на Ближний Восток на фоне обострения ситуации вокруг Ирана. Он подчеркнул, что она нужна на тот случай, если не удастся заключить сделку с Тегераном.