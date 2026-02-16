В Турции произошел обвал на шахте, под завалами оказались трое рабочих - ОБНОВЛЕНО
Спасён один из трёх человек, оставшихся под завалами в результате обвала на шахте в районе Килимли турецкой провинции Зонгулдак.
Поиски трёх человек продолжаются.
16:32
В турецкой провинции Зонгулдак сегодня произошел обвал на шахте.
Инцидент произошел на шахте Gelik Maden Ocağı в районе Килимли. По предварительным данным, обвал произошёл во время добычи угля.
Сообщается, что под завалами оказались трое рабочих.
На место происшествия направлено большое количество спасательных бригад.
Источник: Yeniçağ
