В Турции произошел обвал на шахте, под завалами оказались трое рабочих - ОБНОВЛЕНО

Спасён один из трёх человек, оставшихся под завалами в результате обвала на шахте в районе Килимли турецкой провинции Зонгулдак.

Поиски трёх человек продолжаются.

16:32

В турецкой провинции Зонгулдак сегодня произошел обвал на шахте.

Инцидент произошел на шахте Gelik Maden Ocağı в районе Килимли. По предварительным данным, обвал произошёл во время добычи угля.

Сообщается, что под завалами оказались трое рабочих.

На место происшествия направлено большое количество спасательных бригад.

Источник: Yeniçağ