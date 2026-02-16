В Армении опровергли сообщения о планах передачи «Электросетей» Турции

Председатель комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Месроп Месропян опроверг сообщения о возможности передачи компании "Электрические сети Армении" российского бизнесмена Самвела Карапетяна после ее национализации государством под управление турецкой компании.

"На сегодняшний день нет повестки по передаче компании ["Электросети"] турецкой компании, даже теоретически. К сожалению, со стороны оппонентов звучат такие тезисы, которые не имеют какой-либо объективной основы", - сказал он на пресс-конференции в Ереване в ответ на вопрос журналиста, рассматривается ли армянскими властями, хотя бы в теоретической плоскости, вопрос передачи армянских "Электросетей" под управление турецкой компании, передают армянские СМИ.

Глава регулятора напомнил, что дело дошло до того, что было заявлено, что в 2025 году три представителя КРОУ посетили Турцию якобы для того, чтобы провести переговоры по продаже "Электросетей". "Это было бы смешно, если бы не было не так грустно. Такого нет в повестке, следовательно, на данный момент я не вижу никаких предпосылок на земле, в реальности для продажи "Электросетей" какой-либо турецкой компании", - сказал он.

18 июня 2025 года сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении задержали президента и основателя группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна. Он обвиняется в публичных призывах к захвату власти. Карапетян был арестован на два месяца, а затем арест продлевался. 18 января бизнесмена перевели под домашний арест.

После задержания бизнесмена премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность национализации принадлежавшей Карапетяну компании "Электросети". 3 июля во втором и окончательном чтении был принят закон о возможности национализации"Электросетей", 18 июля был запущен процесс национализации компании и назначен новый временный управляющий.