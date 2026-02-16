На бакинском рынке обнаружили гнилую рыбу и партию индейки без документов - ФОТО

На рынке, принадлежащем фирме «Кенгерли» и расположенном на улице М. Шарифли в поселке «8-й километр» Низаминского района Баку, был проведен мониторинг.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA).

Сообщается, что в ходе проверок были выявлены нарушения требований технических нормативно-правовых актов, а также санитарных норм и правил. Было установлено, что на рынке не проводятся необходимые клининговые работы, в объекте царит антисанитария. Кроме того, было зафиксировано, что часть выставленной на продажу рыбной продукции хранилась вне холодильного оборудования.

В ходе расследования также выяснилось, что функционирующий на территории рынка цех по производству мучных кондитерских изделий не прошел регистрацию по пищевой безопасности.

При осмотре морозильных камер объекта было обнаружено мясо индейки и его части общим весом 30 кг без документов, подтверждающих прохождение ветеринарной экспертизы.

По выявленным фактам в отношении субъекта предпринимательства составлен административный протокол в соответствии с законодательством. Производственный процесс в цехе мучных кондитерских изделий приостановлен до устранения недостатков, а продукция без соответствующих документов изъята из торгового оборота.