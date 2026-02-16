 Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки | 1news.az | Новости
Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

First News Media19:00 - Сегодня
Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Прокуратура запросила пожизненные сроки для четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила 16 февраля РБК адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду обвиняют по нескольким статьям УК, в том числе в совершении теракта.

Как уточняет РИА Новости, в общей сложности пожизненное запросили для 15 из 19 фигурантов дела. Минимальный срок, запрошенный прокурором, составляет 19 лет, пишет агентство «Москва».

305

Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
