Для 15 из 19 фигурантов дела о теракте в «Крокусе» запросили пожизненные сроки

Прокуратура запросила пожизненные сроки для четверых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», сообщила 16 февраля РБК адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 127 потерпевших.

Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Махаммадсобира Файзова и Саидакрами Рачаболизоду обвиняют по нескольким статьям УК, в том числе в совершении теракта.

Как уточняет РИА Новости, в общей сложности пожизненное запросили для 15 из 19 фигурантов дела. Минимальный срок, запрошенный прокурором, составляет 19 лет, пишет агентство «Москва».