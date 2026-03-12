 Лариджани: В случае удара США по энергосистеме Ирана регион «погрузится во тьму» | 1news.az | Новости
Лариджани: В случае удара США по энергосистеме Ирана регион «погрузится во тьму»

First News Media19:00 - Сегодня
Лариджани: В случае удара США по энергосистеме Ирана регион «погрузится во тьму»

В случае атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана весь регион погрузится во тьму.

Об этом написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в X.

Он прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа уничтожить электросеть Ирана.

Лариджани отметил, что «если это произойдёт, то весь регион менее чем за полчаса погрузится во тьму», добавив, что возникшая темнота создаст условия для преследования американских военных, «спасающихся бегством в поисках безопасности».

Напомним, что Трамп пригрозил уничтожить электрическую сеть Ирана.

