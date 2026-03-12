 Ереван отказался от российской гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:45 - Сегодня
Ереван отказался от российской гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала отказ Армении от гуманитарной помощи Москвы, предназначенной для армян, добровольно покинувших Карабах.

Как сообщает АПА, Захарова заявила на сегодняшнем брифинге, что отказ Армении от российской помощи является непонятным.

Она отметила, что отказ от помощи понятен в случае, если в ней больше нет необходимости.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что Ереван отказался от помощи, сославшись на правовые нормы Армении, ограничивающие пожертвования и благотворительную помощь в предвыборный период:

«Москва попросила армянскую сторону разъяснить ситуацию, однако армянские официальные лица затруднились дать ответ. Всё это выглядит как попытка «очистить» общественное сознание в Армении от России».

Захарова напомнила также, что с июня 2025 года Российская гуманитарная миссия, автономная некоммерческая организация «Евразия» и «Россотрудничество» доставили около 140 тонн гуманитарной помощи армянам, добровольно покинувшим Карабахский регион Азербайджана.

«Однако недовольство Еревана проявлялось даже тогда. Оно доходило до того, что по официальным каналам поступал ответ: «большое спасибо, не нужно», — добавила она.

15:10

Армения отказалась от российской гуманитарной помощи карабахским армянам.

Официальный Ереван отказался от российской гуманитарной помощи карабахским армянам, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Ереване.

Каких-либо деталей он не привел.

Ереван отказался от российской гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО

Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаке США и Израиля

Верховный лидер Ирана: Необходимо использовать блокирование Ормузского пролива как рычаг давления

