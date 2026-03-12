 Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Армения работают над параметрами будущей мирной повестки дня | 1news.az | Новости
Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Армения работают над параметрами будущей мирной повестки дня

На региональном уровне Азербайджан также играет активную роль в Организации тюркских государств и вносит вклад в институциональное развитие этой организации.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Кризис многосторонности: переосмысление глобального сотрудничества» в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

«Азербайджан недавно присоединился к организации D8, и мы поддерживаем дальнейшую институционализацию и расширение функциональности этой организации.

Кроме того, мы порой видим, что институты в системе ООН конкурируют друг с другом, а не сотрудничают. Вместо эффективного использования ограниченных ресурсов между этими институтами возникает конкуренция. В такой ситуации, видя негибкость некоторых многосторонних институтов, такие страны, как Азербайджан, обращаются к концепции "средней силы". Что для нас означает концепция "средней силы" и многосторонности? Это означает, что вместо того, чтобы ждать решений только от многосторонних институтов, мы берем инициативу в свои руки и объединяем страны-единомышленники вокруг определенных вопросов, чтобы добиться реальных перемен. Здесь на первый план выходят две концепции: «коалиция желающих» и «переменчивая геометрия». Географическое положение в этом подходе не имеет большого значения. Например, Азербайджан, Австралия и Турция могут сотрудничать по определенным вопросам».

Х. Гаджиев заявил, что в настоящее время ведется сотрудничество в рамках повестки дня СОР и обсуждается внесение более эффективного вклада в повестку дня следующей СОР. Одновременно ведется сотрудничество с Эфиопией в области климатической дипломатии.

«Это показывает, что "переменчивая дипломатия" и "переменчивая геометрия" играют важную роль. Страны-единомышленники, объединяясь, могут внести свой вклад в формирование региона. Такой подход применим и к повестке дня в области мира и безопасности в нашем регионе. Как отметил наш Президент, мы не ждали, пока многосторонние институты придут и решат наши проблемы. В первые годы нашей независимости мы возложили определенные обязанности на международные институты, включая ОБСЕ. Однако мы должны признать, что ОБСЕ так же оказалась одним из неудачных проектов на евроатлантическом пространстве в плане мира и безопасности. В частности, Минская группа ОБСЕ в нашей ситуации стала полным дипломатическим провалом. Несмотря на это, Азербайджан представил уникальную модель обеспечения мира и безопасности. Мы решили затянувшийся конфликт военно-политическими средствами», - сказал он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что в настоящее время в регионе царит реальный мир - и Армения, и Азербайджан работают над параметрами будущей мирной повестки дня.

«Энергетическая безопасность в нашем регионе также является успешным примером многосторонней дипломатии. Вдоль маршрута от Каспийского до Адриатического моря многие страны объединились, и были реализованы проекты, выгодные для всех. Другой пример — сотрудничество между Центральной Азией и Азербайджаном. В прошлом году Азербайджан был принят в качестве полноправного члена Центральноазиатского консультативного форума. Это показывает, что страны сопоставимого размера и схожих взглядов могут объединяться и вносить свой вклад в формирование как региональной, так и глобальной повестки дня», - сказал он.

