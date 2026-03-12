ВСУ нанесли удар по медпункту в Донецке, погибли 8 человек

Украинская армия нанесла удар беспилотниками по медицинскому пункту в Донецкой области, находящейся под контролем России.

Информацию об этом распространило Министерство обороны России.

Сообщается, что в результате атаки беспилотников погибли восемь медицинских работников, ещё десять человек получили ранения.

«10 марта примерно в 3:40 по московскому времени Украина нанесла удар с использованием БПЛА по стационарному медицинскому учреждению в «Донецкой Народной Республике». В момент удара в учреждении находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников. В результате атаки погибли 8 медработников. Ещё десять человек, включая 9 медработников, получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении Минобороны России.