Гуманитарная помощь, направленная из России в Иран, отправлена из Лянкярана - ОБНОВЛЕНО

Гуманитарная помощь, направленная Министерством по чрезвычайным ситуациям России в Иран, отправлена из Лянкярана.

Как сообщает АПА, помощь, состоящая из медикаментов и медицинских принадлежностей, была загружена в Международном аэропорту Лянкярана в грузовые автомобили, принадлежащие Иранскому обществу Красного Полумесяца. Грузовики направятся в Иран через КПП «Астара».

Сообщается, что из России в Иран направлено 13 тонн медицинских принадлежностей.

15:28

Самолет МЧС России с гуманитарной помощью для Ирана приземлился в Лянкяране.

Как сообщает Report, самолет Ил-76 МЧС России, перевозящий гуманитарный груз, совершил посадку в Лянкяранском международном аэропорту.

Отмечается, что гуманитарный груз весом более 13 тонн состоит из медикаментов и медицинских принадлежностей. После разгрузки помощь будет доставлена автомобилями к пункту пропуска на государственной границе Астара для последующей отправки в Иран.