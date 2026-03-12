Шарль Мишель: Баку превратился в важную платформу для глобального диалога и сотрудничества

Бакинский форум является важной платформой для того, чтобы опытные политики и эксперты из разных стран мира, собравшись за одним столом, обменивались мнениями и старались лучше понять друг друга. Подобные мероприятия могут внести вклад в формирование новых идей, обеспечение большей стабильности, безопасности и процветания.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал бывший президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель.

По его словам, Азербайджан играет важную роль в регионе, особенно в развитии связей с Кавказом и Центральной Азией. Проведение страной международных мероприятий служит расширению глобального сотрудничества и укреплению связей между различными регионами.

Напомнив о своих неоднократных визитах в Баку, он отметил, что Азербайджан стал одним из важных мест для проведения международных мероприятий. Посредством таких платформ страна как демонстрирует свое гостеприимство, так и налаживает более тесные связи с миром.

Ш. Мишель также подчеркнул, что Азербайджан, принимая в этом году 13-ю сессию Всемирного форума городов ООН, может внести вклад в создание новых возможностей в области устойчивого городского развития и международного сотрудничества: «Такие мероприятия усиливают обмен опытом между странами и создают важную возможность для совместного обсуждения глобальных проблем».