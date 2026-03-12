Посол Ирана: Выражаю глубокую благодарность правительству и народу Азербайджана - ВИДЕО

Выражаю благодарность правительству и народу Азербайджана за предоставленную возможность отправить в Иран гуманитарную помощь, поступившую из России.

Об этом заявил посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, отвечая на вопросы журналистов в Международном аэропорту Лянкярана.

"Хотел бы отметить, что в последние дни мы стали свидетелями отправки из Азербайджана первой партии гуманитарной помощи в Иран. Этот шаг исходит из нашей общей культуры и общих ценностей — в трудные времена мы помогаем друг другу", - отметил дипломат.