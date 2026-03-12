Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте

Премьер-министр Али Асадов встретился с находящимся с визитом в Азербайджане президентом Тимор-Лесте Жозе Рамушем-Ортой.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

В ходе встречи была подчеркнута значимость участия президента Тимор-Лесте в 13-м Глобальном Бакинском форуме.

Была отмечена важность эффективного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций, в особенности ООН и Движения неприсоединения.

Были также обсуждены перспективы развития связей между Азербайджаном и Тимор-Лесте в различных областях.