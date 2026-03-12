Верховный лидер Ирана: Необходимо использовать блокирование Ормузского пролива как рычаг давления

Иран верит в дружбу с соседями и наносит удар только по базам США в этих странах.

Об этом говорится в послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи к народу, передает ТАСС.

Он призвал страны Ближнего Востока как можно скорее закрыть базы США в регионе.

Необходимо обязательно использовать блокирование Ормузского пролива как рычаг давления, отметил также он.

"Недавно мы ударили по военным базам [США], и, как мы и предупреждали, не совершая нападений на соседние страны, мы лишь атаковали эти базы. В дальнейшем мы вынуждены будем продолжать эти действия, хотя по-прежнему верим в дружбу с нашими соседями", - отмечается в тексте, озвученном в эфире иранской гостелерадиокомпании.