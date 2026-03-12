Профессор Халил Кочарли ушел из жизни в возрасте 100 лет

Доктор исторических наук Халил Кочарли скончался в возрасте 100 лет.

Об этом сообщила в социальной сети руководитель сети книжных магазинов «Али и Нино» Нигяр Кочарли.

Отметим, что Халил Кочарли родился в 1925 году в Гедабеке. На протяжении многих лет он работал в Азербайджанском государственном педагогическом университете и около 50 лет занимал должность профессора.

Покойный ученый является автором ряда научных исследований и статей по истории Карабаха.

Allah rəhmət eləsin!