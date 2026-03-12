 Глава ВОЗ призвал к реформам системы ООН на Глобальном Бакинском форуме | 1news.az | Новости
First News Media18:30 - Сегодня
«Нужно реформировать систему ООН, чтобы она соответствовала меняющемуся миру».

Как сообщает АПА, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на панельной дискуссии в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что хотя многосторонняя система добилась определённого прогресса, некоторые структуры и механизмы управления ООН по-прежнему основаны на реалиях периода после Второй мировой войны, когда была создана эта организация.

Генеральный директор подчеркнул, что крупные многосторонние институты не отличаются гибкостью и быстрым принятием решений. По его словам, хотя процессы принятия решений государствами-членами являются основой многостороннего сотрудничества, эти процессы зачастую не бывают быстрыми.

Гебрейесус отметил, что глобальные потрясения последних лет ускорили проведение некоторых реформ. По его словам, часть этих изменений была начата ранее, однако процесс продвигался слишком медленно.

Глава ВОЗ напомнил, что, когда он возглавил организацию в 2017 году, была запущена самая масштабная программа реформ в истории ВОЗ. В рамках этой программы было установлено, что чрезмерная финансовая зависимость организации от ограниченного числа доноров представляет серьёзный риск, и были предприняты шаги по его снижению.

Он отметил, что в 2022 году государства-члены ВОЗ одобрили постепенное увеличение доли обязательных членских взносов в базовом бюджете организации с 14 до 50 процентов.

Генеральный директор добавил, что государства-члены также начали процесс реформирования системы управления для совершенствования глобального управления в сфере здравоохранения.

Гебрейесус подчеркнул, что цель реформ заключается не просто в сохранении институтов, а в поддержании возможностей коллективных действий перед лицом общих угроз в фрагментированном мире.

По его словам, успех ООН напрямую зависит от того, насколько государства-члены соблюдают Устав организации и принятые ими правила.

«За 80 лет ООН завоевала большое доверие, однако это доверие необходимо завоёвывать заново каждый день. Каждый, кто верит в ООН, должен работать над сохранением этого доверия», — отметил глава ВОЗ.

