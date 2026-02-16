ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

Военно-морские силы Сальвадора перехватили в Тихом океане судно с крупнейшей в истории страны партией наркотиков общим весом 6,6 тонны, чья стоимость оценивается в $165 млн.

Об этом сообщил президент республики Найиб Букеле в соцсети X.

"Наши ВМС совершили крупнейшее изъятие наркотиков в истории Сальвадора. В 380 морских милях (703,7 км) к юго-западу от нашего побережья было перехвачено многоцелевое судно обеспечения FMS EAGLE <...>, которое перевозило в скрытых отсеках 330 мешков с кокаином весом 6,6 тонны", - написал глава государства.

По словам президента, стоимость конфискованного груза оценивается примерно в $165 млн. Судно длиной 54 метра шло под флагом Танзании. Наркотики были спрятаны в балластных цистернах, для их обнаружения потребовалось привлечение военных водолазов.

В ходе операции были задержаны 10 человек, находившихся на борту: четверо колумбийцев, трое граждан Никарагуа, двое панамцев и один эквадорец. Букеле также поблагодарил наркоторговцев "за новый корабль".