Белый дом: Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана

Белый дом в ответ на сообщения о подготовке потенциальной военной операции США в адрес Иране пояснил, что американский лидер рассматривает все возможные сценарии.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли, передает Reuters.

«Президент [США Дональд] Трамп рассматривает все варианты действий в отношении Ирана», — сказала она.

Келли добавила, что Трамп учитывает разные мнения, однако окончательные решения принимает, исходя из интересов страны и национальной безопасности.

При этом отмечается, что Пентагон отказался комментировать информацию о подготовке атаки.