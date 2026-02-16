Еврокомиссия не будет допускать излишней критики против Венгрии

Еврокомиссия будет осторожнее высказываться и не допускать излишней критики в отношении правительства Венгрии, чтобы избежать обвинений во вмешательстве в предстоящие выборы в этой стране.

Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).

«ЕК поступает разумно, не делая громких заявлений в отношении венгров, чтобы не рисковать быть обвиненной во вмешательстве в выборы», - приводит издание слова одного из дипломатов ЕС.

Выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство Венгрии, назначены на 12 апреля. Возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры - христианские демократы - ведут борьбу с оппозиционной партией «Тиса». Ее лидер евродепутат Петер Мадьяр пользуется поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.

Источник: ТАСС